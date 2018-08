USAs Arizona osariigis astub novembris kohtu ette 27aastane abielus õpetaja Brittany Zamora, kel oli armusuhe 13aastase koolipoisiga, vahendab Daily Mail.

Väidetavalt liikusid koolis juba enne Brittany Zamora vahistamist kuulujutud, et tal on seksisuhe õpilasega, kuid kooli juhtkond neile ei reageerinud. Nüüd otsustasid koolipoisi vanemad nõuda kohtu kaudu koolilt 2,5 miljonit dollarit valuraha. Vanemad heidavad kooli juhtkonnale ette, et nood ei võtnud midagi ette, et poega õpetaja eest kaitsta.