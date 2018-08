Austrias Mitterkirchenis elav Leo (18) armus pool aastat kestnud veebisuhtluse järel USAs elavasse Amandasse (15) sedavõrd, et ta lendas juuli lõpus vanemate nõusolekul Floridasse tüdrukule külla. Seal üüris ta Airbnb vahendusel Venice'is toa ja kutsus Amanda sinna. Tüdruku ema teatas politseile tütre kadumisest ning politseinikud tabasid Leo ja Amanda seksimiselt. Kuna Amanda on vaid 15aastane, siis viidi temast kolm aasta vanem Leo Sarasota maakonna vanglasse, vahendab Kronen Zeitung.

Kohus otsustas, et Leo pääseb vanglast pärast 200 000 dollari suuruse kautsjoni maksmist. Leo vanematel niisugust raha ei olnud. Appi tuli üks Ülem-Austria liidumaal elav ärimees, kes tasus kautsjoni. Sama liidumaa valitsusjuht Thomas Stelzer andis Leo vanematele raha lennupiletite ostmiseks, et nad saaks lennata poja juurde USAsse.

Neljapäeval lubatigi Leo vanglast välja ja vanemad said teda kallistada. Leo viibis trellide taga üheksa päeva. Koju poiss siiski ei pääse. 14. septembril tuleb tal astuda kohtu ette süüdistatuna alaealisega seksimises. Florida seaduste järgi on alla 16aastastel keelatud seksida.

Halvimal juhul ähvardab 18aastast Leod kuni 15aastane vanglakaristus. Enne kohtuprotsessi on tal ka keelatud Amandaga kohtuda.

Leo kodukohas kogutakse praegu annetusi tema kohtukulude katmiseks. Leod USAs kaitsev advokaat Matthew Leibert peab süüd kergendavaks asjaoluks, et poiss sai alles juuni lõpus 18aastaseks ning ta ei ole veel hingeliselt saavutanud täiskasvanu küpsust. Vanglasse saatmine võib talle tekitada tõsiseid psüühilisi probleeme. Samuti valetas 15aastane Amanda end aasta vanemaks. Ta rääkis Leole, et on 16aastane.