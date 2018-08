Kui toidu pakendile on kirjutatud sõnad kodu-, talu-, maa- jne, siis kerkib kergesti silme ette idüll valge rätikuga maavanaemast taluväraval, käes päts ahjusooja leiba, karjalapsi sööma kutsumas. Kui aga pakendi peenesse kirja süveneda, selgub, et selle sisu on kaugel kodumaisest talutoodangust.