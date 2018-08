Poisteansambli Jam turuletooja Aarne Valmis meenutas Vikerraadio saates "Aeg peatub", et kuulis 17aastaste Mihkel Mattiiseni ja Juss Tamme lugu juhuslikult raadiost ning selle peale lõi tal kohe lamp põlema.



"Helistasin poistele, et aasta lõpuks on vaja plaat välja anda. Tegime Mikk Targoga kasumijaotuse ja nad hakkasid Kalamajas Miku keldris tööle. Album osutus nii edukaks, et mõne päevaga oli mitme kuu töö ees," rääkis Valmis ja lisas, et noorte Jami poiste teenistus oli müstiline. "Mihkel teenis ikka oluliselt rohkem kui tema isa, kes oli toona Eesti Kontserti direktor. Eks nad elasid lõbusat elu ja pidutsesid kõvasti, aga kuna nad olid nii musikaalsed, jäid nad kahe jalaga maa peale. Aga tagantjärele võiks mõelda küll, et mitme korteri raha ära pidutseti."

(Ilmar Saabas / Ekspress Meedia)

Kuna Mikk Targo hakkas seejärel kokku panema ansamblit Code One ning keskendus aina rohkem sellele, tundsid Valmis, Mattiisen ja Tamm, et oleks tarvis enda stuudiot, mille jaoks hakati kümnendi keskel raha kõrvale panema. "Tollel ajal oli see ikka jõhkralt kallis, aga me suutsime seda endale lubada. Ja siis hakkasime Jami kõrval tegema ka teisi asju. Sealsamas stuudios sündis ju ka Push Up'i looming."

