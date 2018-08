Muusikaprodutsent Aarne Valmis meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et muusikatööstuse kokkupuuted kuritegeliku maailmaga olid 90ndatel igapäevased.



"Tollel hetkel jäi isegi tunne, et allilmategelased on selle töö vältimatu osa. Ma ei osanud isegi ette kujutada olukorda, et neid äkki pole. Oli täiesti normaalne, et ööklubides pandi keset esinemist tuled põlema ja automaatidega vennad tulid sisse ning viisid mõne kurikaela ära," rääkis Valmis ja lisas, et esinejaid õnneks ei puututud.



Omapäraseid lugusid pajatasid saatekülalised ka kontsertide kassaraha vedamistest. "Mina tegin suurt näitemängu. Läksin autoga, kus polnud ühtegi krooni ja tegelikult sõitis kogu rahalaev mingi suvalise Zaporožetsiga minema. Loogika oli lihtne. Me eeldasime, et mind teatakse nägupidi ja mul oli mingi kohver ka näpu otsas, aga selle peale nad ei tule, et mingi suvaline vanamees võiks Zaporožetsiga raha vedada," meenutas Aarne Valmis.



Meelelahutusettevõtet Aidem Pot juhtinud Auris Rätsep meenutas, et suured rahasummad oli paras väljakutse ka professionaalsetele turvameestele. "Meil oli Stroomi rannas olukord, et turvatöötaja, kes istus pumppüssiga kuulikindlas rahahaagises, teatas järsku, et see raha on tema oma. Tema enda kamraadid pidasid mitmeid tunde läbirääkimisi ja kuidagi saadi noomees sealt välja ja püss talt käest ära. Raha oli lihtsalt nii palju, et üldse ei imesta, et inimene hulluks läks."

