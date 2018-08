„Selline tegevus sarnaneb olulistes aspektides KGB-le koputamisega nende inimeste peale, kel on nii-öelda poliitiliselt ja ideoloogiliselt ebakorrektsed seisukohad,“ leiab Vooglaid, kelle sotsiaalmeedia konto on arvukate kaebuste tõttu blokeeritud.

„See, mis meil praegu toimub. Sotsid inisevad, liberastid lillutavad, pederastid peavad pidu!” kärkis tige mees. Sellele tuleb lõpp teha! See kujutab endast ohtu eesti rahvale! On viimane aeg hakata kinni panema!“ on väljalõige artiklist, kus ei ole mainitud otseselt Vooglaiu nime, ent juttu illustreerib tema foto.

Vooglaid jagas EPLi artiklit Facebookis 2017. aasta sügisel, lisades sinna juurde omapoolse kommentaari. „Riigikirjanik on kõnelenud ja näidanud ühtlasi, milline on vasakliberaalide ultimatiivne argumenteerimise tase – selline tubli kolmanda klassi kaka- ja peerunaljadega hurjutamine ja mõnitamine. Haletsusväärne!“

VIHAKÕNE: Vooglaiu konto kirstunaelaks sai (Objektiiv/Varro Vooglaid)

Facebook leiab, et tegemist on vihakõnega ja paneb Vooglaiu konto lukku neljapäeval. Kaebuste laviin algas aga varem. „Tõsisemad probleemid algasid juulikuus. Sellest ajast on Facebook nn vihakõnena kustutanud kümneid minu postitusi, ennekõike vanu postitusi,“ räägib Vooglaid, kelle sõnul ei ole ta mitte üheski neist postitustest kasutanud ebatsensuurseid väljendeid, samuti ei ole ta kutsunud üles vihkamisele ega vägivallale. „Olen lihtsalt väljendanud oma seisukohti, kritiseerides Lääne ühiskonnas maad võtvaid, ent üldises meedias sageli tähelepanuta jäetud ideoloogilise diktatuuri ilminguid ehk täpselt seda, mida nüüd ideoloogilsite pealekaebajate ja Facebooki tsensuuri koostöö näol ise lähemalt tunda saan,“ on Vooglaid pettunud.

Ta jätkab: „Tähelepanuväärne on see, et mitmed minu postitused on Facebooki poolt pärast esmast kustatamist ja minu poolt vastava otsuse ülevaatamise taotlemist ennistatud, mis näitab, et pealekaebamised, mille alusel postitused algselt kustutati, olid ilmselgelt alusetud. Kuna vihakõne kusagil selgelt määratletud ei ole, siis ei tea ka keegi, mida selle all silmas peetakse ehk mis on lubatud, mis mitte. See omakorda võimaldab meelevaldselt vihakõne alla liigitada praktiliselt igasuguse väljenduse, mis on ideoloogiliselt ebameeldiv“

Vooglaid tõmbab toimuva taustal paralleele nõukogude ajaga, kui kaaskodanikud kaebasid üksteise peale tagaselja. „Selline tegevus sarnaneb olulistes aspektides KGB-le koputamisega nende inimeste peale, kel on nö poliitiliselt ja ideoloogiliselt ebakorrektsed seisukohad. Tegu on väikese hingega inimestega, kes ei julge oma näo ja nimega avalikus arutelus osaleda ega suuda ka oma seisukohti argumenteeritult esitada ning kes otsivad selle asemel alatuid võimalusi oma oponentidele ebameeldivuste tekitamiseks,“ ütleb ta.

Vooglaid tunnistab, et ta ei tea, kes Facebookile kaebuseid saadab. „Küll aga on teada, et juba eelmise aasta novembris lubas Facebook järgida Euroopa Liidu juhiseid ja asuda aktiivselt nn vihakõnet välja juurima, tehes seda koostöös erinevate riikide kohalike kodanikuühendustega, kelle ülesandeks jääks siis monitoorida Facebookis kirjutatut ja esitada pealekaebusi nn vihakõne suhtes,“ ütleb Vooglaid, kelle sõnul võiks uuriv ajakirjandus välja uurida, kes tema tegevuse kohta kaebuseid saadab.