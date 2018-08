Eesti räpimaastiku kuumimaks täheks tõusnud Nublu avaldas sel nädalal juba kolmanda singli. Lugu kannab nime "2QuickStart".

Võrreldes Nublu teiste lugudega on "2QuickStart" märksa malbema iseloomuga. Ka Nublu andunud fännid kommenteerisid Õhtulehele, et seekordne lugu on võrreldes räppari teiste hittidega igavam.

"No see on tiksumislugu, et kui kell on neli hommikul ja oleks aeg magama minna, aga ise aru ei saa, siis pleilist tuletab meelde," sõnab anonüümseks jääv Nublu austaja.