Need on vaid mõned väljavõtted Kevini (15) ja Dmitri (16)* süüdistusest, mida Harju maakohus hiljuti arutas. Viimasel ajal šokeerib Eestit pea iga nädal mõni lugu sellest, kuidas noortekamp on inimest julmalt peksnud või röövinud. Kiretud politseikroonika read tekitavad õudu ja viha. Miks küll noored nii jõhkrad on?

Esimest korda nägin Kevinit kohtusaalis mai alguse. Üllatus oli suur – konvoi saatel toodi kohale väikest kasvu teismeline nooruk, kes ulatus politseinikele vaevalt rinnuni. Ta on ju alles päris laps! Kas tema on tõesti noortekamba liider, kes peksis täismehed vaeseomaks? Poiss kadus kohtupingi sügavusse ning vaatas ringi veidi ebakindla ja kartliku, aga samas uudishimuliku pilguga. Kevini kaitsja Toomas Pilt taotles tema vahi alt vabastamist või vähemalt jalavõruga koju lubamist. Poisi ema ja kasuisa olid aga elektroonilise valve vastu ja nii jättis kohus taotluse läbi vaatamata. “Valveseade maksab 6000 eurot ja kui poiss selle ära lõhub, siis peavad nemad kinni maksma,” selgitas Pilt kohtus. Kevin kuulas kaitsja juttu nõutu näoga.

Purjuspäi said poistest härjad

Kolm kuud kuud hiljem jõudis kohus asja sisulise arutamiseni ja nüüd jättis Kevin juba märksa enesekindlama mulje. Seekord oli ta kohtus koos sõbra Dmitriga ning saalis istusid ka poiste pereliikmed. Kuigi kohtunik, prokurör ja kaitsjad rääkisid tavapärasest lihtsamas keeles, jäi mulje, et ega noored kõigest lõpuni aru ei saanud.

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas Kevinile ja Dmitrile süüdistuse kümnekonnas kuriteos: huligaansustes, peksmistes, röövimises, varguses ja ebaseaduslikus sissetungimises. Nende pahategudega oli seotud kokku üheksa noort, kuid nad ei tegutsenud kunagi üheskoos. Tavaliselt käisid poisid ringi kolme-neljakesi. “Noored ei toimeta ainult ühes grupis, vaid liiguvad erinevas seltskonnas. Kord on nad ühes, kord teises kambas. Osa oli rohkem seotud hoopis teistes linnaosades tegutsevate kampadega. Siin oli ka üks episood, kus Lasnamäe ja Mustamäe seltskond said kokku ja hakati tüli norima,” kirjeldab prokurör Annika Vanatoa.

Poisid tunnevad üksteist peamiselt koolist ja kodukandist, Lasnamäelt Raadiku piirkonnast, kuhu linn ehitas Savisaare valitsusajal hulgaliselt sotsiaalmaju. Sageli sobitatavad noored tutvusi ka interneti vahendusel ja otsustavad kambakesi kokku saada. “Kohtutakse Männi pargis, Tammsaare pargis ja mujal,” ütleb prokurör.

Kambad kipuvad tekkima just kevadel ja suvel, kui ilmad lähevad ilusaks ja algab koolivaheaeg. Enamik ringi hulkuvaid noori käib vähemalt aeg-ajalt koolis ja kõik kamba liikmed ei pane üldse kuritegusid toime. “Meil on ka elupõlised tunnistajad, kes kogu aeg kuidagi kõike pealt näevad. Need on enamasti tütarlapsed, kes ei lähe päris võõraid inimesi peksma, kuid klaarivad mõnikord omavahel arveid,” ütleb Vanatoa.

Prokuröri sõnul olid Kevin ja Dmitri alati purjus, kui kellelegi kallale tungisid. “Väikesed poisid, nagu nad on, ilmselt tundsid siis, et on härjad. Kui keegi valesti vaatas või midagi ütles, siis oligi põhjus olemas ja nad läksid teda kohe rusikate-jalgadega lööma. Purjuspäi olid nad emotsionaalselt täiesti pidurdamatud. Aga kui võtad alkoholi ära, siis jäävad alles pisikesed poisid,” nendib prokurör.

PEKSMINE: Tänavu 5. aprillil norisid neli napsutanud noorukit Tallinnas Mahtra tänaval Konsumi juures tüli 36aastase mehega (valge jopega), kes oli samuti purjus. Poisid peksid kannatanut käte ja jalgadega ning ta sai pea- ja näovigastusi. Nendega koos olnud tüdrukud (esiplaanil) vaatasid pealt ja naersid. (Kuvatõmmis / kohtutoimik)

Kevin oli kambapealik

Enamasti oli noortejõugu ohvrid keskealised mehed, kes jäid neile ette Lasnamäe tänavail. Samuti kiusasid noormehed üht koolikaaslast, kellele pandi korduvalt jalga taha ja anti peksa. Peale selle tungiti kambakesi sisse ühe noormehe koju, lootes tema käest narkootikume saada. “Ta ütles ei ja pani ukse kinni, aga nad hakkasid ust lõhkuma ja läksid ikkagi sisse,” jutustab prokurör.

Enamasti noored teavad, keda torkima minna: kas on mõni meesterahvas meeldivalt vintis, istub kusagil üksinda või läheb ise noori korrale kutsuma. “Kui noored märkavad näiteks bussipeatuses sellist kergelt napsust meest, siis nad lähevad ja küsivad suitsu. Mees keeldub: ei, ma ei anna suitsu. Noored vastu: mis mõttes ei anna? Ja konflikt on olemas. Või siis keegi küsib nende käest teed ja ongi põhjus lüüa. Nende jaoks ei ole palju vaja,” kirjeldab Vanatoa.

Kevinit võib nimetada kamba eestvedajaks. “Mõned liidrid on sellised, kes ainult agiteerivad teisi, aga ise vägivalda ei kasuta, kuid tema tungis ka ise kallale ja loomulikult kamp läks siis kaasa,” nendib prokurör. Alaealise vahi alla jätmine on Eestis üsna erandlik, kuid Dmitri ja Kevini vägivallatsemist ei õnnestunud muul moel kontrolli alla saada. Ülejäänud seitse poissi nii aktiivselt ei tegutsenud ja nemad jäid vabadusse. Pärast Kevini ja Dmitri kinnipidamist valitseb vaikus. “Ei ole kuulnud, et nad oleks rohkem midagi teinud.”

Sageli paistab just noosookuritegevus silma erilise jõhkrusega. Vanatoa sõnul on selle peapõhjus kambavaim, mida võimendab alkohol. “Tahetakse kaaslastele näidata, et vaadake, mida ma teha oskan. Ja teiseks ei saa nad päriselt ka aru, milline tagajärg võib ühel löögil olla. Noore aju ei ole veel nii kaugele arenenud, et ta mõistaks alati oma teo tagajärgi. Kui ta lööb ja seetõttu puruneb kellelgi lõualuu, siis ta imestab, et ei või olla. Ma ju ainult korra jalaga lõin! Tema jaoks on see üllatav,” räägib prokurör.

“Nad ei taipa, et selline asi võib väga hullusti lõppeda ning kannatanu võib eluks ajaks vigaseks jääda. Näiteks saatsime ühe noore puuetega inimeste päevakeskusesse, et ta näeks, milline võib olla vägivalla tagajärg. Tahtsime, et ta nende inimestega suhtleks, ja mõistaks, et ka selline on elu,” jutustab Vanatoa.

Nii Kevin kui ka Dmitri on varemgi politsei tähelepanu pälvinud, aga millegi tõsisemaga polnud nad seni vahele jäänud. “Sageli noored hulguvad lihtsalt kusagil tänaval ja on joobes. Alkoholi mekk on neil tavaliselt juba varasemast tuttav, see ei teki alles koos kuritegudega. Kui noored käivad kusagil kampadena koos, siis politsei ikka kontrollib. Noorsoopolitsei teeb nendega pidevalt tööd. Noori on võimalik suunata “Puhtasse tulevikku” ja muudesse programmidesse, aga alati see hullemat ära ei hoia,” ütleb Vanatoa.

Emad ei saanud poistega hakkama

Mõlema noormehe puhul torkab silma ka autoriteedi puudumine. Kui poisid jõudsid teismeikka ja hormoonid hakkasid möllama, siis ei suutnud emad enam reegleid paika panna. Justnimelt emad. Dmitrit on ema üksinda kasvatanud ja ta on peres ainuke laps. Kevini emal on küll elukaaslane, kuid poisi ja tema õe kasvatamisse võõrasisa tavaliselt ei sekku. Kevini sõnul ta kasuisaga eriti ei suhelnudki. “Mingi hetk hakkas poiss koju tulema purjus peaga ja kui ema ei lubanud õue minna, siis ta väljus akna kaudu. Ema sõna ei maksnud enam midagi,” nendib prokurör.

Kevini ema rääkis kohtus, et pojaga on olnud suuremaid probleeme viimase aasta jooksul ja väiksemaid juba 2011. aastast. “Ma väga loodan, et tal peas toimus nüüd ningi muutus ja enam ta vanglasse ei satu,” ütles ema.

Majanduslikult saab Kevini pere hakkama normaalselt, aga Dmitri ema on töötu. Poiss on üksikemale muret valmistanud juba päris mitu aastat, kuid viimasel ajal läks asi päris käest ära. “Talle räägiti, kui tore on Tapal erikoolis ja ta tahtis sinna saada. Pooled sõbrad olid juba seal,” jutustas Dmitri ema kohtus. Hiljem kuulis poiss aga vastupidiseid arvamusi ja oli pettunud.

Õigusrikkujate seas leidub igasugustest peredest pärit noori, kuid perekonna roll saab määravaks just siis, kui noort püütakse tagasi õigele teele aidata. “Koduvkurjategijateks jäävad reeglina just need noored, kel ei ole perekonna toetust. Täpset protsenti ei oska ma öelda, aga sellisest üheksa-liikmelisest seltskonnast tuleb kindlasti keegi tagasi. Mõnel ei ole üldse vanemaid, mõnes peres on veel mitu last ja vanematel pole sellepärast aega või on pere majanduslik olukord väga raske ja vanemad peavad kogu aeg töötama.”

Tegeleda tuleb kogu perega

Alaealiste prokurörina ei suhtle Vanatoa ainult noorte endiga, vaid terve perega. “Vahel tuleb terve suguvõsa kohale. Ilma perega tegelemata ei tule midagi välja,” räägib ta. Kevini ema on prokuröri sõnul väga hästi koostööd teinud, sisuliselt on nad iga päev suhelnud. Seetõttu usub Vanatoa, et selle poisi ema suudab oma pojale piisavalt toeks olla.

Mõnikord ei saa aga lapsevanemad ilma välise abita oma teismelisega kuidagi hakkama. Vanatoa sõnul on tal häid kogemusi Hollandist pärit noorte pereteraapia programmiga MDFT, mida ta on kasutanud juba neli aastat: “Seal tehakse neli kuni kuus kuud väga intensiivselt tööd ja suheldakse sageli mitte ainult ema-isaga, vaid ka vanaema, õpetaja, treeneriga – kes iganes on vajalik, et seda noort motiveerida. Terapeut kohtub noorega iga nädal ja käib temaga koos ringi. Ei ole nii, et istutakse kusagil kabinetis, vaid sooja ilmaga minnakse näiteks randa.”

Terapeudil on vaja kõigepealt aru saada, kust poisi või tüdruku probleemne käitumine on üldse alguse saanud ja selleks ongi vaja sageli suhelda päris paljude inimestega. Kui kurja juur on leitud, siis on võimalik vanematele ja ka lapsele endale selgeks teha, mida on edaspidi vaja teisiti teha. “Tavaliselt on üks probleemide põhjus just see, et teismelise lapsega ongi raske hakkama saada. Kui sul on kodus päevast-päeva märatsev noor, kes lõhub uksega, siis viskab närv üle küll. Ma saan aru, et on raske rahulikuks jääda ja nõuda konkreetseid reegleid.”

Terapeut õpetabki pereliikmetele, kuidas sellises olukorras noorega käituda. “Kui sul noor karjub, et tahan õue minna, siis pole mõtet talle midagi seletama hakata. Peab ootama, kuni ta maha rahuneb, aga enamik meist läheb kohe vastu karjuma. Lapsevanemal võib olla selle põhimõttega raske kohaneda. Kui noorel on veel mingi eelsoodumus ja ta on leidnud endale kahtlased sõbrad, siis läheb olukord kergesti käest ära. Ma kipun ka ise nende noortega suheldes väga ruttu ärrituma, aga üritan seda endale meelde tuletada. Siis ma lõpetan selle pulli ruttu ära ja lepin uue aja kokku ning räägime rahulikult edasi,” muigab prokurör.

Vanatoal sõnul on tal pereteraapiaga palju häid kogemusi. Ta tõi näiteks ühe tüdruku, kes käitus täiesti ohjeldamatult. “Tüdruk oli pöörane, ema oli pöörane ja nad ei saanud omavahel üldse hakkama. Tüdruk tujutses ja need tujutsemised lõppesid kahjuks kuritegudega. Ma ei näinud enam muud varianti, kui taotleda tüdruku vahistamist või proovida seda programmi. Valisin teise variandi ning praeguseks on kaks ja pool aastat olnud vaikus. Kui ma neist noortest enam rohkem ei kuule, siis tundub, et toimib.”

PIIBUVARGUS: Detsembri lõpus varastasid poisid Tallinna kesklinnas asuvast poest neli vesipiipu (Kuvatõmmis / kohtutoimik)

Vanemad peavad samuti õppima

Prokuröri sõnul hakkab silma, et paljude tänapäeva emade-isade vanemlikud oskused on kehvapoolsed. “Sageli tundub, et vanematele oleks ka mingit programmi vaja. Vaja oleks elementaarseid oskusi, kuidas vanemana toime tulla, kuidas lapsega suhelda, kuidas rahulikuks jääda, kuidas kriisisituatsiooni lahendada,” ütleb ta.

“Vanemaks ei sünnita, selleks tuleb ka õppida ja kõigil ei tule see loomulikust intelligentsist välja. Kui vanemad on olnud selleks ise valmis, siis ma olen suunanud neid Gordoni perekooli. See on niisugune intensiivne õpe, mis eeldab muidugi inimese enda valmisolekut,” ütleb Vanatoa.

Mõnikord ongi noorel lihtsalt tarvis inimest, kellega oma probleeme arutada. “Oli üks noormees, kes käis minu juures rääkimas. Kui tal oli jälle mingi probleem, siis kutsusin ta siia ja suhtlesime tund aega. Vahepeal ööbis ta trepikojas, sest oli isaga tülis ja siis me otsisime lahendusi, kus ta saaks elada. Ema oli Soomes ja vanemlikud õigused olid talt ära võetud. Sisuliselt noormees sattuski probleemidesse sellepärast, et tal polnud enam väljundit. Kui ma temaga suhtlesin, siis oli mõnda aega jälle rahulik, aga kui see vahe jäi liiga pikaks, tekkisid taas pahandused. Tuli otsast peale hakata,” meenutab Vanatoa.

Kohtus tuli jutuks ka see, et Dmitril on diagnoositud aktiivsus- ja tähelepanuhäire ehk ATH ja arenguhäired ning talle on määratud puue. Ema sõnul on arst kirjutanud poisile välja ravimid, mis peaks sümptomeid leevendama, kuid neid ta ei võta. “Ma ei mäleta praegu ühtegi siia majja sattunud last, kes poleks ATH diagnoosi saanud. Eks selle avaldumisvorme on muidugi erinevaid,” nendib prokurör.

“Kui me vaatame käitumishäiretega lapsi, kel on ATH või Aspergeri sündroom, siis peavad vanemad end harima, mida need häired tähendavad ja kuidas sellise diagnoosiga lapsega toime tulla, kui tal on märatsemishoog peal. Näiteks Aspergeri sündroomiga lapsed võivad muutuda vägivaldseks olukordades, mis on neile väga ebamugavad. Selle sündroomiga lapsele peab ka õpetama, et lüüa ei tohi, sest teisel on valus. Nii-öelda tavalapsele on see iseenesestmõistetav,” selgitab Vanatoa.

Prokurör usub, et lähiaastatel võib noorsookuritegevus mõnevõrra kasvada, sest pärast vanemapalga kehtestamist aastal 2004 suurenes sündimus ja nüüd hakkavad arvukamad aastakäigud teismeikka jõudma. Samuti löövad lastel välja nutiajastu probleemid. “Neil on rohkem käitumishäireid, nad on pidurdamatud, ei tule emotsioonidega toime, ei oska sotsiaalses keskkonnas adekvaatselt suhelda ja selle pinnalt tekivad konfliktid,” ütleb ta.

Kohus saatis erikooli

Perekonna kõrval on noorte probleemide märkamisel ja lahendamisel suur roll koolil. Dmitril ja Kevinil on õppimiseks küll pea olemas, aga tundidesse nad sageli ei jõudnud. Isegi kui nad end kohale vedasid, oli nutitelefon õppimisest tähtsam. Kevin käib põhikooli 9. klassis ja Dmitri 8. klassis. Poisid jätkasid õpinguid ka Viru vanglas, kuid tegemata töid oli kogunenud juba liiga palju ja tänavu jäi neil klass lõpetamata.

Prokurör taotles kohtult poiste saatmist Maarjamaa hariduskolleegiumisse ehk erikooli. “Ma olen poistega juba varem erikoolidest rääkinud, et mida nad ise arvavad. Neid pole mõtet sinna vägisi panna, kui nad hakkavad jooksu pistma. Dmitri arutles minuga ilusti kaasa, et sõbrad on mul Tapal, aga ma tahaks Kaagverre minna, sest seal ei tunne ma kedagi ja pole ka kiusatust lollusi teha. Ta saab aru küll, kus asi untsu läheb, aga sellises vanuses ei suuda poisid end ise pidurdada.”

Samas polegi Eestis suurt valikuvõimalust: on ainult Tapa ja Kaagvere erikool, mis kuuluvad Maarjamaa hariduskolleegiumi alla. Seetõttu satub sageli mitu sama kamba liiget ühte kohta. “See risk jääb alati, et noored hakkavad jälle üheskoos rumalusi tegema. Jääb üle loota ainult erikooli töötajate professionaalsusele. Alternatiiv oleks katseaeg või vangla, aga siis ma jätaks justkui ühe etapi vahele ja nii noorte inimeste puhul ma seda ei teeks. Nad olid nüüd neli kuud vahi all ja loodetavasti tegid nad sellest oma järeldused,” ütleb Vanatoa.

Erikoolis mitte ainult ei õpita, seal tegelevad noortega ka sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, psühholoogid ja teised eriväljaõppega spetsialistid. “Nende aeg on seal sisustatud, niisama neil seal olla ei lasta,” kirjeldab prokurör.

Kohtus kinnitasid mõlemad poisid, et on valmis erikooli minema ja korrale alluma. Dmitri oli siiski kõhklevam. “Olen valmis minema, aga tahaks oma kooli jääda,” ütles noormees. Samas poiste emad toetasid poegade erikooli saatmist. “See oleks hea lahendus, võimaldaks kooli lõpetada ja hariduse omandada,” leidis Dmitri ema.

Kui noormehed said võimaluse viimaseks sõnaks, siis nad kahetsesid oma tegusid ja palusid vabandust. Kõige siiramalt ja südamlikumalt kõlasid nende sõnad emale. “Tahan vabandust paluda, et tõin emale muresid kaela, et ta pidi nutma. Luban aidata ema kahjude tasumisel,” ütles Dmitri. “Palun emalt vabandust, et tegin elus nii palju vigu,” lausus Kevin.

Kohus otsustas Dmitri ja Kevini erikooli saata.

*Alaealiste süüdistatavate nimed on muudetud.

Politseijuht Elmar Vaher: tuleb tegeleda kampade liidritega

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles Õhtulehele, et noorsookuritegevuse puhul on vaja kõigepealt ette võtta just kampade ninamehed. “Me teame, et noored tahavad kuhugi kuuluda ja seetõttu on oluline välja selgitada, kes on grupi liider. Kui liider viljeleb kuritegelikku subkultuuri, siis on tagajärjed halvad. Kriminaalmenetluse kaudu ei pea tegelema kaheksa-kümne noorukiga, kes lihtsalt kaasa jooksevad, vaid liidritega, nende ühe-kahega, kes oma võimu seal rakendavad,” rõhutab ta.

Vaheri kinnitusel saab ta väga hästi aru inimestest, kes nõuavad pahategijate karmi kohtlemist ja isegi vangipanekut. “Samas meie kogemus ja statistika ikkagi näitavad, et ainuüksi karistusega ei jõua kaugele. Vangipanek tundub lihtne lahendus, mis tuleb ilmselt nõukogude kultuuriga kaasa. Tuleb tunnistada, et meil on ka politseiametnike seas neid, kes on nii-öelda vana kultuuri viljelejad, et alustame muudkui menetlust. Tegelikult me teeme sellega asja ainult hullemaks ja kohtleme last nii, et ta hakkab meid kartma. Me tahame olla ikka abistajad ja aidata. Abi ei ole sellest, kui laps peab mitu korda kolistama läbi politseimaja, prokuratuurimaja ja pärast kohtumaja – on olemas ka muud võimalused,” nendib ta.

Politseijuhi sõnul on mõnikord vaja noore inimesega lihtsalt talle arusaadavas keeles suhelda ja ta toob näiteks hiljutise juhtumi Harjumaalt. “Patrull märkas öösel noortekampa ja otsustas selle ninamehega rääkida. Politseinik võttis väga osavalt noore inimese enda juurde ja lihtsalt viis temaga läbi vestluse. Küsis, kes ta tahab tulevikus olla ja kuhu ta tahab jõuda? Noormees ütles politseinikule, kelleks ta tahab saada. Politsenik küsis edasi, et kuidas sa sinna saad, kui siin jood ja laaberdad ning halba eeskuju annad? Lõpuks oled sa erikoolis, siis juba vanglas ja ei saa kunagi, mida tahad. Noormees vastas: ahaa… Miks sa seda teed? Millisena sa tahad tüdrukutele meeldida? Noormehe jutust oli aru saa, et osa asju teeb ta just tüdrukute pärast. Samamoodi nagu tüdrukud teevad rumalusi poiste pärast. Kui jutt ei aita, siis tuleb vahel ka liider ära võtta ja erikooli paigutada.”