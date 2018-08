Suvekuumus kisub inimesi veekogude äärde nagu magnetiga. Tavapärane rannarutiin näeb ette, et rätik laotatakse liivale, heidetakse sinna kõhuli peale ning lastakse nutitelefoni toksides päikesekiirtel end pruunistada. Virgemad peavad piknikku ja lobisevad sõpradega. Aktivistid taovad võrkpalli. See tundub vähemalt mulle aga natuke liiga igav.

Ükssarv saatis mind nii wakeboardi kui SUP laua sõidul. Aga mis need spordialad endast kujutavad?

Veelauasõit kaablipargis ehk cable wakeboarding on spordiala, kus veelaudurit veab paadi asemel edasi spetsiaalselt ehitatud kahest mastist koosnev süsteem ja väikese võimsusega elektrimootor. Kaablipargi veosüsteem ei tekita müra ega kahjustusi keskkonnale ning on väga lihtsalt paigaldatav ja eemaldatav. Lisaks on see kindlasti ohutum kui paadi taga veelauatamine. See on mõeldud kõigile, kes armastavad ennast proovile panna.

WAKEBOARD: See on nagu lohesurf, aga tuulelohe asemel vinnab sind edasi tross. Kui oled väljaõppe saanud ja juba üksjagu harjutanud, siis hüppa kasvõi üle ükssarve!(Pildil nähtavat ei tasu kindlasti ise järgi proovida! Triki sooritas naiste seas üks maailma parimaid wakeboardi sõitjaid Mari-Liis Siimon.)Männiku Wakeparkis maksab 10 minutit sõitu 10 eurot. (Jörgen Norkroos)

SUPimist ehk aerusurfi võib võrrelda jahisõiduga. See on mõeldud neile, kes tahavad kulgeda rahulikult, aga samas kogeda ikkagi ka kerget pingutust. Aerusurf pakub nii lõõgastust, rahu, tasakaalu kui ka lõbusat ning aktiivset väljakutset. Kellel on rohkem pealehakkamist ja kes külma ei karda, võivad SUPida seni, kuni veekogud on jääst vabad!

SUP: Inglise k. stand up paddling ehk aerusurf – siin pole mingit tuumafüüsikat. Lihtsalt haara aer ja laud ning mine kruiisi mööda veekogu päikeseloojangusse. Keskmine ühe tunni rendihind pealinnas 10 eurot. (Jörgen Norkroos)

Jahisõit on mõeldud kõigile, kes naudivad merd ja sõpruskonna või oma kallimaga kvaliteetaega. Eestis on mitmeid teenusepakkujaid, kes rendivad välja jahi koos kapteniga. Mina tegin reisi kaasa jahil “Tormilind”, mille meeskond oli väga lõbus ja avatud. Kui oled vähegi huvitatud merendusest, siis tõeline merekarust jahikapten võib sulle paljastada mõndagi...

JAHT: Kruiis, kus on hea seltskond ja maasikavahune päikeseloojangu-taevas. Istu peale ja naudi sõitu.Keskmiselt maksab kahetunnine sõit seltskonnale 200 eurot. Lisaks on võimalik tellida ka näiteks ühepäevane Naissaare kruiis. (Jörgen Norkroos)

Jeti selga on oodatud kõik need, kes naudivad kiirust ja kellele lihtne loksumine pinget ei paku. Sõites jetiga valdab sind tunne justkui valitseksid merd. Mina proovisin jetisõitu Kakumäel ja võin kinnitada, et sealne personal oli väga asjalik ning professionaalne. Lihttõed tehakse kiiresti selgeks ja juba leiadki end omapäi avastamas. Esimesel korral soovitatakse jetisõiduks aega võtta vähemalt tund, et masinat tundma õppida ja asjadest aru saada. Järgmistel kordadel sõidad juba ringi nagu merekuningas.