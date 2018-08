Herem on foorumi militaar.net teemasse "Eesti taevast sajab juppe" omapoolse postituse teinud reedel paar minutit pärast südaööd. Kindralmajor seletab, et tal on antud lugu lihtsam mõista, kuna on ise selle sees ning süsteemse infoga kursis.

Kopteritega otsiti juba teisipäeva õhtul. Aluseks KV (Kaitseväe S. R.) parim teadmine ja hispaanlaste arvutused.

Kolmapäeva lõunaks andsid kopterid teada, et on leitud koht Endla LKs, kus suitseb ja mõned puud on murdunud.

Mõne aja pärast sinna jõudnud õhuväelased ja päästjad (sh pommigrupp), leidsid eest põleva maastikuga ala. Suits, kuumus ja reeglid ei võimaldanud seda ala läbi otsida. Aga see pilt mis paistis, viitas millegi kukkumisele ja plahvatamisele.

Muidugi võis seal tekkida millestki muust tulekahju ja plahvatada mingi muu lõhkekeha, mis puid langetas. Aga meie ja Pääste hinnangul võis 95% tõenäosusega seda pidada hispaanlaste AMRAAMI tabamiskohaks.

Neljapäeval kammiti läbi ümbritsevat ala. Ei leidnud midagi. Alasse aga sisse ei saa.

Kustutamine on komplitseeritud. Maastik on raske. Survega ei taheta maapinda segi pöörata. Pärast vaja ju kõik jupid kokku korjata. Kopteriga ei ole mõtet riskida, sest pole teada mis seisus seal on ... see mis seal loodetavasti on. Siin kehtivad Päästeameti reeglid ja meil pole vähimatki õigust neid arvustada. Ja mõnes mõttes pole mingit mõtet kiirustada (loe: tormata).

Nüüd ei jäägi muud üle, kui kogu ala vaikselt "üle ujutada", et ohtutult raketti otsida.

Muidugi tundub tobe. Nii mõnigi siin ütleks, et ma tõmban kopsud õhku täis ja jooksen alast läbi. Nii paar korda ja pilt selge ... Mina pean õigeks oodata Päästeameti otsust. See muuseas on väga konkreetselt KV-lastele ka kästud - Päästeamet otsustab seal kuidas käituda. Ma tean seda venda, kes käskis, ja mille pärast nii käskis.

Ma saan aru, et naaber levitab oma huvides kuulukaid ja elava fantaasiaga kodanikud jõuavad varsti vandenõuteooriateni. Aga mitte midagi pole teha.

Loodetavasti saab homme alasse sisse minna ja näiteks raketi saba leida. Siis oleks suuresti rahu majas. Jääks veel kajama see "kes on süüdi!?"



Ja raketi tehnilis-taktikaliste andmete mitteesitamise eest, pole KV-d mõtet süüdistada.

a) teatud infot meil lihtsalt pole, sest see ei ole meie süsteem ja meil puuduvad need eksperdid

b) teatud info puhul on tegemist hispaanlaste poolt kaitstud infoga, mida meil ei ole õigust avaldada

Seevastu siin foorumis võib google põhjal ananüümne kasutaja väita mida iganes. Või "ainult" oletada. Ainuke negatiivne tulemus on see, et võidakse paar nädalat lolliks pidada ... ja siis läheb üle.



Kokkuvõtteks:

Kõik viitab sellele, et raketi jäänused seal põlengualas on.

Aga käega pole katsuda saanud ega silmaga näinud - seega äkki pole, äkki plahvatas õhus, äkki on mujal. Ootame.

Venemaale sattumist ma ei usu. Lihtsalt."

Foorumit saab lugeda SIIT.

Tulekahju on suuremas osas kustutatud