Võrus Tamula järve ligidal pargis tülitas purjus vanemees väikeseid lapsi, politsei viis eaka mehe kainenema. Facebooki grupis "Võrukad!" ringleb ärev teada sellest, kuidas vanem meesterahvas väikest poissi väevõimuga kinni hoidis. "Kuid siis tuli see tüdruk, kes oli mitte rohkem kui 11 aastat vana, abi paluma. Pildil olev isik hoidis tema nooremat venda oma käevangus kinni. Jooksin ruttu kohale ja tirisin lapse mehe juurest ära. Pidades sõnasõda selle mehega, siis ta vastas rahulikult, et poiss armastab teda," kirjeldab juhtunut pealt näinud naine Facebookis. Ta lisab veel, et lapsed olla maininud, et mees kasutas seksuaalseid väljendeid.

Kagu jaoskonna noorsoopolitseinik Inga Ploom kinnitab, et tõepoolest neljapäeva hilisõhtul teatas tähelepanelik linlane politseile, et Võru linnas Tamula järve lähistel magab pargipingil joobes vanem mees, kes oli varasemalt tülitanud ka kaht rannapiirkonnas viibinud last.

"Rannapiirkonda väljakutsele sõitnud politseipatrull vestles kohapeal joobnud mehest teada andnud linlasega ning võttis temalt esmased selgitused tähelepanekust, küll aga ei õnnestunud politseinikel eile õhtul vahetult vestelda tähelepaneliku linlase kirjeldatud lastega, sest nemad olid politseipatrulli saabumiseks juba arvatavalt koju läinud. Kuivõrd joobes mees eile hilisõhtul korrakaitsjatele adekvaatseid selgitusi anda ei suutnud, viisid politseinikud mehe esmalt arestikambrisse kainenema. Töö temalt selgituse saamiseks jätkub täna," kinnitab Ploom. Ta lisab, et eilset vahejuhtumit uurima asunud Võru politseinikel õnnestus täna hommikuks kindlaks teha lapsed, kes olid rannapargis ja tülika joobes mehe tähelepanu olid pälvinud. "Me oleme nende vanematega ühendust võtnud ning andnud teada, et soovime lastega esimesel võimalusel info kogumiseks ja asjaolude selgitamiseks vestelda. Alles siis, kui kõikide osapooltega on räägitud, saame ette tervikpildi eile rannapargis juhtunust, mehe teo motiividest ja teistest detailidest," lisab noorsooopolitseinik.