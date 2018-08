Pärast haldusreformi on Eestis neli linna pindalalt suuremad kui Tallinn, rääkis ERR-i raadiouudistele rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets. Tõemets seletas, et enne haldusreformi oli meil täpselt sama palju linnu kui praegu ehk 47 linna. Seal sees on nii haldusüksused kui asustusüksused. Kui aga rääkida nendest linnadest, mis on haldusüksused või kus on volikogud, siis enne haldusreformi oli neid 30 ja praegu on 15. Haldusreform muutis aga paljude linnade pindala. Kõige suurem linn enne haldusreformi oli Tõemetsa sõnul pindala järgi Tallinn, siis tuli Narva, siis Paldiski. Kõige suurem vald oli pindala järgi Märjamaa. Nüüd aga liitusid linnadega ka vallad.

"Pärnu linn liitus ümberkaudsete valdadega ja Pärnu linna territoorium on nüüd 855 ruutkilomeetrit, mis on enam-vähem sama nagu enne haldusreformi oli kõige suurema valla territoorium," tõi Tõemets näite.

"Praegu peale haldusreformi meil on selliseid linnu viis, kes ühinesid ümberkaudsete valdadega ja kus me võime öelda, et linna territooriumil asuvad praegu linn ja asulad: külad, alevikud ja alevid. Need linnad on Pärnu, Paide, Narva-Jõesuu, Haapsalu ja Tartu. Ülejäänud linnad, mis on haldusüksused ja kus volikogud toimivad, nemad jäid oma vanadesse piiridesse," selgitas Tõemets.