Eile viskas Õhtuleht õhku provokatiivse küsimuse: kas Patuse Poole lahkuminek on Eesti muusika suurim šokk läbi aegade? Kõrvutasime populaarset pubibändi teiste lagunenud kodumaiste bändidega ning tulemused on selgunud: vähemalt Õhtulehe lugejad peavad Patuse Poole laialiminekut kurvemaks sündmuseks kui näiteks Ruja, Rock Hoteli, The Suni või Vanilla Ninja lõppu. Õhtulehe suurest küsitlusest selgus, et Patuse Poole lahkumineku üle on kurvad 28% lugejatest, seejuures Ruja lagunemist pidas traagiliseks 14% lugejatest, Tanel Padar and The Suni lahkuminekut 13% lugejatest, Rock Hoteli oma 10% inimestest ja Vanilla Ninja lõppu 9% lugejatest. Ka kommentaariumis leidub hulgal inimesi, kes Patusest Poolest tõsiselt puudust hakkavad tundma.

Näiteks Leo Võru rajoonist kommenteeris: "Mina nutsin terve öö", talle sekundeeris teinegi lugeja: "Maailm on tühi, miski pole enam endine... Ainus võimalus edasi liikuda on sukelduda mälestustesse ja nende surematut muusikat hinges edasi kanda."

Üks lugeja sattus bändi kohta uudist kuuldes lausa depressiooni. "Olen mitu päeva täiesti leinas olnud. Sellist šokki Eesti muusikamaastikul ei tule uuesti vähemalt 100 aastat," kommenteerib ta. Lugeja Kaarel nägi asjas aga positiivset külge: "Kahju, et Eesti sülti on tabanud valus kaotus, kuid on ju õnneks neid, kes ehk saavad nüüd võimaluse, keda on eemale tõrjutud, ja neid keda pole üldse suurele lavale lastud. Minu teada kuuluvad kõik eesti ansamblid ja esinejad süldi muusika alla, kuna nende kaverid ka rahvale peale lähevad ja rahvas neid armastab, ükskõik kuidas nad neid laulavad. See, et nad laulda ei oska, mõne noodiga mööda panevad, see on selle võlu. Ma olen näinud esinemas Patust Poolt, Respekti, Hellasid Vellesid, Meie Meest, Dj Heikit, Elumeest jne, ja olen nende esinemistega alati rahul ka siis kui olen olnud peol kaine." Ka Mariann nendib, et kuigi ta ise Patuse Poole pidudel käinud ei ole, on nende muusika tantsuks hea. "Väikesed napsud sees ja tuju hea, muidugi vahva. Aga mida nutta, uued tulevad peale, ei nendest puudust ole," sõnab ta.