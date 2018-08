Melania Trumpi vanemad said Ameerika Ühendriikide kodakondsuse nn. „ühinemisrände” reeglite kohaselt, mida Melania abikaasa, president Donald Trump on sageli mõnitanud, kirjutab IOL News.

Esimese Leedi Sloveenia päritolu vanemad Viktor ja Amalija Knavs kuulutati kodanikeks tänavu 9. augustil New York Citys. Nende jurist Michael Wildes kinnitas, et abielupaarile eeliskohtlemist osaks ei saanud. Wildes lisas, et paar sai Ameerika Ühendriikide kodanikeks ühinemisrände alusel.

Wildesi sõnu on see „räpasem” termin kirjeldamaks Ühendriikides laialt levinud perekondi ühendavat immigratsiooniprotsessi.