Muumide loojana tuntud Tove Janssoni kirevast elust hakatakse väntama mängufilmi. "Unistan sellest, et Tove filmist tuleb Soome esimene Oscari-võitja," ütles kaasprodutsent Andrea Reuter hiljutises intervjuus.

Stsenarist Eeva Putro kinnitusel on filmi käsikiri juba peaaegu valmis. Putro rääkis Iltalehtile, et keskendub peamiselt ajavahemikule sõja-aastatest aastani 1956. Tollal tutvus soomerootsi kunstnik ja kirjanik, kel oli olnud suhteid nii meeste kui ka naistega, oma tulevase elukaaslase Tuulikki Pietiläga.

"Film käsitleb eraelu, aga muidugi mõista ka kunsti, sest kunst oli Tove elus raudselt esikohal," seletab Putro.

Iltalehti kirjutas juba kaks aastat tagasi, et Janssonist on plaanis mängufilm. Toona plaaniti stsenaristiks ja režissööriks Aleksi Bardyt, kelle sulest valmis "Tom of Finlandi" käsikiri. Nüüd on Bardy tiimis vaid produtsendina.