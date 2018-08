Miks see laps ikka ei räägi minuga?Sest äkki sa ei oska tema keelt? On viimane aeg õppida, sest see, kuidas vanemad on lapsi kohelnud lapsepõlves, saab hilisemas elus neile endile osaks. Ning sellise vindiga, et isegi oska aimata.

Või käivitada Minecraft, kui selgub, et just nüüd on veebi vaja üks artikkel üles lükata. Või kui liinil on miski eriti tähtis asjapulk ise (no nagu näiteks peaminister), kelle häälest arusaamiseks tuleks järeltulijate kisa vaigistada. Või – eriti aus tunnistus – päev on olnud nii intensiivne, et enne õhtusööki ja õhtust jalutuskäiku tahaks lihtsalt pool tundi tukastada.

Noorus on alati hukas

Selle ajel aga ujub ajusügavusest välja ähmane vaatepilt. Mina, õunakauss ühes käes, viis raamatut teises, veranda tagumises nurgas oma peidukas mõnusasti aega veetmas. Et ma jumala eest vanematele sugulastele pihku ei jääks. Sest – no jälle see plika on peadpidi raamatus. Mis tast niimoodi saab? Oleks siis, et läheks välja, nii kena päikesepaisteline päev. Vaat, kus ikka vanasti lapsed – kõik olid õues, hüppasid ja jooksid!

No eks ma jooksin ka õues, ent raamatud pakkusid kõige põnevamat alternatiivmaailma, milles end julgustada, kosutada ja lohutada. Eriti, kuna neid oli meil majapidamises nii palju. Ning kui naabrilapsed olid taas kaugel. Üksi on nadi keksu mängida.

Pioneerilaagritesse ma ka ei pääsenud, kuna need eeldasid kas mõna konkreetse asutuse kollektiivi kuuluvust või tutvusi, mida minu emal polnud. Niisiis, minu suved möödusid vaikselt kulgedes raamatute taktis. Aeg-ajalt sai ujumas käidud ja rattaga poes. Kuid peamiselt raamatud. Isegi, kui see tähendas mõnikord kolhoosi mahajäetud stalinistliku raamatukogu teoste uurimist.

Hilisemas eas olen mõistnud, et see on ajast aega korduv nähtus – iga noorus on hukkaläinud, lapsed on alati kasvatamata ning vanasti oli rohi rohelisem. Ega ka minu vanaemad polnud oma laste eluvalikutega sugugi alati nõus. Ent ma küll ei mäleta, nagu oleks nende või mu sõprade vanemate etteheidete hulka kuulunud see, et nad räägivad lastega liiga vähe. Ei olnud nii, nagu kaasajal - sa ei tegele oma lapsega piisavalt, järelikult oled sa halb vanem.

Vanasti kasvasid head lapsed justkui eikellegi armust. Või see lihtsalt näis nii. Normaalsetes peredes ju mis tahes laadi probleeme välja ei näidatud. Peaasi, et pealtnäha oli kõik korrektne. Kui isegi me tahtsime oma vanematega rääkida, siis nad ei rääkinud vastu. Neid lihtsalt sageli polnud kodus – selleks, et 80ndate lõpus ja 90ndatel ellu jääda, pidid väga paljud end sõna otseses mõttes räbalateks töötama. See aga polnud isegi mitte tragöödia, vaid pigem uhkuse asi. Näitaski hoolivust.

Ma sain sellest aru eelmisel talvel, mil hullumeelsuseni läinud töötempo sundis pausi võtma. Korraga sain aru, et ka mina olin endas kandud seda meeletut oravaratast, kus hoolivus oli enda selle nimel segitöötamine. Samal ajal olid aga mu lapsed harjunud juba haiget saades minust mööda issi sülle jooksma. Emme – sel on nagunii alati arvuti põlvedel ja midagi tähtsamat teha.

Lapsed on vanemate peeglid, mis sageli näitavad kõverat pilti. Ma olen oma pudinaid – kaheksast Tristanit ja kahest Robinit nimetanud muigamisi ka emme ja issi prügikastiks. Kõik need omadused, mida ma tahaks peita – jonn, jäärapäisus ja asjade viimasel hetkel tegemine – on neil väga kenasti esil.

Arabella nipp

Ja koos sellega meenub mulle ka see liiglugemise paradoks – nimelt kuni seitsmenda eluaastani ma keeldusin lugemast. Leidsin, et see on mõttetu oskus ja ma ei taha seda. Nagunii keegi loeb ette. Parem vaatan telekat. Ema veetis tundide kaupa mind aabitsaga taga ajades, tähti õpetades ja veerides. Asjata. Ei mingit kasu. Kuniks ta pani mu käeulatusesse põnevate illustratsioonidega raamatu „Arabella, mereröövli tütar“ ning keeldus seda ette lugemast. Nii ei jäänudki mul muud üle, kui ise lugema hakata.

Hiljuti sattus raadiost tulema üks vaba minu sünniaastal 1975 Grammy võitnud vana laul: „Cats in the cradle“, mis räägib sellest, kuidas isa, kel pole kunagi olnud aega oma poega ära kuulata, saab viimase suureks sirgudes vastuseid: jah paps, ma hea meelega suhtleks rohkem, aga ikka nii kiire on. Ja siis paps tõdeb, iroonilise uhkusega – mu laps – ta kasvaski selliseks nagu mina!

Loodetavasti anname oma lastele parema näo. Ma ei kisu juba ammu oma lastel ekraane käest ega hurjuta, et jälle te olete ainult tahvlis.

Selle asemel kasutan oma ema Arabella-nõksu.

Lähme ujuma? Kohvikusse? Äkki jäätist sööma? Vaata, elu on nii põnev ka tahvlist väljaspool – tule, kullapai, vaatame, räägime?