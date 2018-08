Hertsoginna Meghan on oma lähikonna kinnitusel katkestanud lõplikult suhted isa Thomas Markle'iga, kes on teda intervjuudes korduvalt häbistanud.

Daily Maili teatel on prints Harryga abiellunud USA näitlejanna vihane ja pettunud, et isa teda avalikkuse ees mustab. Meghan ei mõista, miks tema isa sellist kurikuulsust naudib.

A post shared by Meghan Markle❤️-royals -Levi's (@johanroyaltyandlevis) on Jul 12, 2018 at 8:54am PDT

Hiljuti kurtis Thomas Markle Daily Mailie, et tütar on ta hüljanud. Endise Hollywoodi valgustuskunstniku väitel muutus tütre suhtumine pärast seda, kui temast sai Briti kuningliku pere liige.

A post shared by KatarzynaMaciejczykT.A.T.U 💖💕💍 (@fankelly123) on Aug 1, 2018 at 2:52pm PDT

Meghani lähiringi kinnitusel on isa ja tütre suhe pöördumatult karile jooksnud. Hertsoginnal polevat vähimatki kavatsust Thomasega ühendust võtta, sest too lobiseb meediaga pidurdamatult. "Meghan on väga haavunud ja ei usu, et tema ja isa vestlused avalikkuse ette ei jõua," vahendab Daily Mail Meghani lähikondlase sõnu.

Hertsoginna siht olevat end kaitsta. "Kui see tähendab mürgiste inimsuhete vältimist, siis olgu pealegi nii ..."