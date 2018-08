Kapten Tiit Jõgi esitles enda valmistatud laevamudeleid.

Vana merekaru tutvustas Merepäevade avapäeval oma kätega tehtud laevamudeleid ja rääkis neist ka põnevaid lugusid.

Kuressaare Merepäevad; "Tuule puudutus", Marek Sadam; Leenu (ALAR TRUU)

Uurisime juba aastaid Kuressaare Merepäevadel konferansjeena töötanud muusik Marek Sadamalt, mis teda üha uuesti Saaremaale kisub.

Marek: Käin Saaremaal väga tihti ja mitte puhkamas, aga just väikeseid intiimseid kontserte andmas. Vahel tundub, et Saaremaa on üldse ainuke Eesti piirkond, kes tahab minu kontserte näha. Saaremaal pole mul kunagi mahti lihtsalt puhata. Seekord oli erand ja suur õnnistus, et merepäevade korraldajad kutsusid mind siia päev varem. Sain päevakese GoSpas lihtsalt rahulikult magada.

Kuulsin siin ühe kõrvaga, et oled kirjutamas ka raamatut?

Jaa, peab paika. Kirjutan enda laulude tekstidest raamatu. See pole luuleraamat. Iga lauluteksti juurde tuleb ka lugu, aga need pole kindlasti lood mida oma kontserditel räägin. Sinna tulevad mõtted, mis mul antud lauluga seostuvad või siis nende laulude saamislood. Vähemalt neljakümne tekstiga raamat. Pealkirjaks "Tulbid ja bonsai". Algul tahtsin pealkirjaks panna "Jääda narriks", aga lõpuks otsustasin jääda siiski selle teise variandi juurde ehk siis "Tulbid ja bonsai." Raamat peaks ilmuma oktoobris. Kuna mul on 20. oktoobril sünnipäev, siis otsustasin teha endale sünnipäevakingituse. Aga äkki meeldib raamat kellegile veel. Tegu pole kindlasti elulooraamatuga, vaid vahekokkuvõttega minu elust.