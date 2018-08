Ent tänavu veebruaris teatas noorpaar ootamatult, et novembrisse plaanitud pulmad lükkuvad edasi 2020. aastasse. Mako ja advokaadibüroos assistendina töötav Kei väitsid, et vajavad aega, tegemaks ettevalmistusi ning juurdlemaks sügavamalt abielu üle.

Nüüd on Jaapani meedia teatel selgunud viivituse põhjus: printsessi vanemate prints Akishino ja printsess Kiko sõnul ei tohi pulmad toimuda enne, kui peiu ema pole oma finantsprobleeme ära klaarinud. Nimelt sai Kei ema oma endiselt partnerilt laenu, katmaks poja õppemaksukulud. Nüüd on tal kaelas suured võlad.

The Guardiani teatel on Mako vanemad Komurodele mitmel silmast silma kohtumisel sõnaselgelt öelnud, et pulmi ei saa pidada enne, kui Kei ema pole oma võlgu ära klaarinud.

Karta on sedagi, et noorpaar langeb avaliku kriitika alla teise rahaküsimuse tõttu. Nimelt maksab Jaapani valitsus Makole ja Keile umbes 100 miljonit jeeni (900 000 dollarit), hõlbustamaks printsessi lahkumist keiserlikust perest ning sisenemist tavainimeste ellu.