Eelmisel nädalal teatas Eesti põhiline võrguettevõte Elering, et järgmise aasta suvel katsetatakse esimest korda Balti riikide täielikku väljalülitamist Venemaa elektrivõrgust.

Aastane ettevalmistusaeg näitab juba ise, kui keeruka protsessiga on tegemist, kirjutab Eesti Päevaleht. Katse peaks andma kindluse, et 2025. aastal on võimalik Balti riigid lõplikult Venemaast lahti ühendada. „See on julgeolekuküsimus,” ütleb Eleringi juht Taavi Veskimägi. Ta selgitab, et meie elektriringe sõltub küll veel Venemaast, kuid Venemaa ise on enda süsteemi nii palju edasi arendanud, et nemad meist peagi enam ei sõltu.

