Ka Facebookis kontserdi ürituse lehel nurisevad mitmed pettunud fännid. „Mina kahetsen, et täna sellele üritusele tulin. Ausalt öeldes oli see halvim Dagö esinemine (isegi halvim esinemine/kontsert üleüldse), kus ma käinud olen. Inimlikust aspektist ma mõistan, et Lauril ei olnud kerge, kuid selle asja oleks võinud lahendada hoopis teisiti; näiteks jätta kontsert üldse ära ja piletiraha tagasi maksta. Bänd tegi endale täna väga häbi ja ülimalt piinlik ja kurb oli kogu seda janti vaadata,” kirjutab Facebookis Karin.

Kontserdi viimane lugu olnud aga väga kurb ning see pannud nutma nii publiku kui ka Saatpalu enda. „Ta ise ka kogu aeg ütles, et sõnad pole üldse meeles ja kõik on pekkis.“ Külastaja sõnab, et kontsert jäi täiesti poolikuks soorituseks ja pigem plaksutati siis, kui Saatpalu mõne noodiga pihta pani. Suurem osa publikust tundnud aga lauljale siiski kaasa. „Tegelikult oleks võinud selle kontserdi tühistada,“ arvab ta.

Lugeja sõnul rääkisid bändiliikmed kontserdi alguses, et bänd tuli otse Hiiumaalt esinemast. Kontsert hilines pool tundi. „Saatpalu ütles, et tal on s*tt olla täna ja laulab nagu oskab. Lisaks ütles ta: „Mu tütar on narkomaan. Ma ei ela seda üle ja ma ei oska midagi teha. Ma ei oska mitte midagi teha. Sorry.“,“ kirjeldab Katrin ning lisab, et Saatpalu tundus tema sõnul olevat purjus või vaimselt väga hapras seisundis.

„Tundus, et Lauri Saatpalu oli täiesti purjus, laulusõnad sassis ja rütm jumala paigast. Väga piinlik, kõik naersid. Mees kõikus ka,“ kirjeldab Õhtulehe lugeja Katrin, kes käis reede õhtul Luke mõisapargis Dagö kontserti kuulamas. Elamuse rikkus aga see, et laulja Lauri Saatpalu käitus kontserdil väga imelikult.

On aga ka neid, kes Lauri Saatpalule head soovivad. „Lauri, hoian sulle pöialt. Sinu amet ei ole lihtne, eriti täna. Dagö repertuaar ei ole mõni mainstream, et seda ainult irve näol ja "chill mode on" nautida. Mina elan kaasa muusikale ja mõistan. Jaksu!“ kirjutatakse. „Soensuveõhtu. Imeilus pàikseloojang. Mõnus seltskond. Muusika. Elu juhtub! Järgminekord kindlasti uuesti. Aitäh, et vähemalt meid ilma ei jätnud!“ arvab Liis. Anu aga ütleb nii: „Ilus oli kogeda ja näha seda võitlust artistil iseendaga.. Aitäh siiruse eest ja hea autentse kontsertielamuse eest teisel poolel! Lahkusime hea tundega.“

Raido tõdeb, et Lauri oli tõesti liimist lahti, kuid see pole oluline. „Täna ma aga kogesin midagi tõeliselt võimast. Ma sain aru mida tähendab sõprus, mida tähendab tiimitöö ja mis kõige olulisem, mida tähendab teineteise toetus. Tegemist ei olnud tavalise kontserdiga, kus Lauri enda häälega peadpööritavaid helisi kuuldavale toob. Usun, et täna kogesid kõik inimesed midagi. Inimesed, kes varem lahkusid ja halbu kommentaare postitavad, kogesid seda, kui kuradi reetlikud ja õelad nad on. Inimesed, kes jäid, kogesid ühtust, mõistmist ja toetust. Poisid tegid väga võimsa esituse, külm jutt jookseb endiselt mööda selga. Lauri, sul on midagi kadestamis väärset, sind ümbritsevad head inimesed. Oleme kindlast järgmine kord ka platsis.”

Ka Kertu on Facebookis toetav: „Lauri on oma muusikaga rasketel hetkedel mulle toeks olnud, nüüd oli meie kord talle toeks olla! Emotsioon jäi väga eriline ja võimas, kuigi me nägime seekord inimest mitte artisti.“

Küsisime kommentaari ka kontserdi toimumiskohast Luke mõisast. „Palun pöörduda küsimustes Dagö poole," vastab mõisa esindaja Facebookis. Pöördusime kommentaarisooviga ka Dagö Facebooki-lehele, kuid pole veel vastust saanud.

Saatpalu ise jäi kommentaari küsimiseks hommikul tabamata. Küll aga vastas telefonile Dagö bändimees Henno Kelp, kes juhtunule väga valgust heita ei tahtnud.

"Ma ise nägin ka seda videot ühes meelelahutusportaalis. Selle põhjal otsustage ise, mis seal siis oli. Kui ma oleks publik, siis ma kommenteeriks seda, aga kuna ma olin ise seal muusik ja see on nagu…muusikute jaoks on bänd nagu pereasi. See on minu jaoks üsna isiklik, see, mis seal toimus, on teiste otsustada rohkem. Oma pere kohta ma ei hakka ka rääkima, kui minu peres midagi juhtuks, ei meeldiks mulle seda teiste inimeste ees kommenteerida. Kui te oleks mu pereliige, siis ma räägiks teile, aga ajakirjandusele ei taha ma toimunust rääkida," sõnas muusik Õhtuhele.

Küsides, kas eile päris räbalas seisus paistnud Lauri Saatpaluga on ikka kõik korras, vastab Kelp: "Lauriga, ma arvan, et on küll kõik korras. Ma küll ei tea, sest ma ei ela temaga koos, eile õhtul me läksime lahku, siis oli küll korras, seda ma nüüd ei tea, mis ta nüüd teeb."