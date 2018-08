“Olen kunagi olnud täielik enesekeskne tropp ja neandertaal. Õnneks on see loomulik poisist meheks kasvamise protsess,” ütleb laulja Margus Vaher, kes võttis enda elule suhtetervendaja missiooni, vahendab Kroonika.

“Aga aastatepikkune töö iseendaga on vilja kandnud ja võin ennast lõpuks pidada küpseks meheks, kes teab, kes ta on, mida endas kannab ning elevandist portselanipoes on selle tagajärjel saanud vähemalt poole kohaga võlur.”

Margus Vaher, Eero Spriit ja Jesper Parve on käima tõmmanud meeste vestlusõhtu “Mida mehed tegelikult tahavad”, mis on osutunud väga menukaks.

