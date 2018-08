Weekend festival saab peagi taas hoo sisse ning Kroonika avaldab, mida põnevat tänavused artistid lava taha nõuavad.

Näiteks DJ Kygo soovib lava taha lauatenniselauda, reketeid ja palle. Räppar Post Malone aga beer bong'i mängulauda. Elektroonilise tantsumuusika staar Slushii soovib jälle kohalikku telefonikaarti, võimalikult tobedat suveniiri linnast, kus ta esineb, telestaar Dr.Phil'i kenasti raamitud pilti, kõikide kohalike klubitantsijate telefoninumbreod, palju armastust ja hellusest tulvil kallistusi toredatelt inimestelt.

DJ Don Diablo rangeks nõudmiseks on aga kaks Eesti- või Tallinna-pildiga külmkapimagnetit, et need viia oma emale.

