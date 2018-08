Õhtuleht kirjutas juuli algul, et näitleja Veikko Täär müüb oma Otepääl asuvat restorani l.u.m.i. Kui siis mees kommentaare pikemalt ei jaganud, on ta nüüd aga Kroonikale restorani müügist rääkinud.

“Aeg sai ümber, lahkun tohutu suure kogemustepagasiga. Restoraniäri on väga spetsiifiline ettevõtmine,” ütleb ta.

Täär ütleb, et klient on kuningas vaid siis, kui kuninglikult käitub. “Kõrghooajal ootavad inimesed, et toitlustusettevõte oleks kiirtoidurestoran.”

