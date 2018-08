Eelmise aasta juulis kiropraktik Allan Oolost lahutanud Viivika Oolot nähti Tallinna perekonnaseisuametis, vahendab Kroonika.

Küsimusele, kas naine on taas abiellumas, puhkeb ta naerma ja ütleb, et kindlasti mitte. “Käisin ametis enda perekonnanime muutmas,” sõnab naine, kes kannab nüüd Oolo asemel oma neiupõlvenime Virve. “Mulle on mu neiupõlvenimi alati väga südamelähedane olnud.”

