Poetess Kristiina Ehin räägib värskes Kroonikas eesti keelest ja ka laste kasvatamisest. Üks murekoht tänapäeval laste kasvatamisel on arvuti- ja nutimaailm.

"Ma ei tea, kui paljud vanemad on hädas olnud sellise arvutimänguga, nagu Fortnite? See on minu jaoks ülimalt murettekitav, kuidas mängud disainitakse nii, et lastest sõltujad tehakse. Ma ei mõista neid, kes neid loovad, ja võiksin praegu öelda, et ma isegi vihkan neid inimesi. Täiskasvanu suudab sellele ehk vastu panna, kuid laps on kõige ees nii kaitsetu," ütleb Kristiina. "Meil on arvutipiirangud, kuid see kõik on kui suur võitlus kolmepäise lohega."

