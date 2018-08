Ülipopuaarne "Su nägu kõlab tuttavalt" tuleb sel hooajal taas ning Kroonika vahendab, et seekordses hooajas näeb võistlemas juba varem võistlustules olnud salaparodiste!

Saate produtsendid Kaupo Karelson ja Triin Luhats usuvad, et kord juba ekraanil olnud inimesed üllatavad. “Kõik esitusnumbrid on ju uued. Nende artistide energia ja potentsiaal ning oskused on ajaga ainult paremaks ja ideed pöörasemaks läinud. Lisaks on ju juurde tulnud ka palju lauljaid ja lugusid, millest head paroodiat teha.”

Refereeritud artikli täistekst Kroonikas.