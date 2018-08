Neljapäeval kell 17.48 sõitis 27-aastane naine Tallinnas Paldiski maanteel sõiduautoga Volkswagen Passat punase foori tulega edasi sõites otsa reguleeritud jalakäijate ülekäigurajal rohelise tulega teed ületanud 30-aastasele naisele. Täpsemad liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel. Jalakäija viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Neljapäeval kella 21.40 paiku kukkus 33-aastane mees Viljandis Uuel tänaval mootorrattaga Yamaha sõites. Kiirabi viis isiku Viljandi haiglasse.

Reedel kell 00.12 põrkasid Kuressaares Roomassaare ja Tuule tänava vahelise kergliiklustee esimesel kilomeetril omavahel kokku vastassuundades liikunud rulluiskudel liikunud 29-aastane mees ja jalgrattal liikunud 44-aastane mees. Rulluisutaja viidi Kuressaare haiglasse.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.