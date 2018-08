Asi on jõudnud sinnamaale, et lõpuks avan oma joogaklubi – It’s Yoga Tallinn. Ehk olen varemgi maininud, et õppisin ise It’s Yoga klubi Helsingi filiaali all ja hiljem olen ennast juurde koolitanud nii It’s Yoga Fuerteventura kui ka It’s Yoga International koolides. It’s Yoga Tallinn saab olema samuti It’s Yoga International üks filiaalidest. Eks ma mõtlesin kaua, kas teha täitsa oma stuudio või jätkata seda teekonda, mida ma juba olen alustanud aastast 2012. Põhiliseks mõjutajaks said nimi ja truudus oma koolile. Mulle lihtsalt ei meeldinud ideed nagu Marilyni Jooga ega ka Jooga Marilyniga, Kodujooga ega ka Jooga Vanalinnas või muud taolised, kuna esiteks Marilyni Jooga kõlab nagu mina oleks jooga välja mõelnud. Jooga Marilyniga kõlab nagu ilma minuta ei tohiks teha joogat. Igasugused Kodujoogad ja Metsajoogad ei meeldi mulle, kuna need annavad taas mulje, nagu tegemist oleks mingi omaette joogaliigiga. Jooga Vanalinnas ja Jooga Metsas oleks vahvad, kuid ma tahaksin olla täpsem, mis joogast me räägime. Vanalinna Joogaklubi oleks ehk kõige rohkem meeldinud, kuid kuna ma olen tegelenud seeria The Rocket õppimisega ja hakkan ka enamasti just seda uues klubis õpetama, siis mõtlesin, et miks mitte avada kool sama õppeasutuse tiiva all, kus see seeria algselt üldse loodi.

Enne kui ma hakkan pajatama igasugustest katsumustest ja seiklustest, mis mul seoses kooli avamisega on juhtunud, tahaksin teile siiski veidi rohkem tutvustada, mis kool see üleüldse on. Kui te tulete tundi, siis teate, et selle kooli taga on päris lugu, päris inimestega, kes on oma elu pühendanud joogale ja sellele koolile.

Esimene It’s Yoga kool asutati 1989. aastal San Franciscos ja seal õpetati traditsioonilist ashtanga vinyasa joogat nii, nagu kooli asutaja Larry Schultz oli seda ashtanga-jooga looja Sri K. Pattabhi Joisi juures õppinud. Larry praktiseeris joogat 30 aastat ja oli üks esimesi, kes hakkas klassikalist ashtanga-joogat modifitseerima lääne joogatajate järgi, oodates oma tundi igal tasemel praktiseerijaid. Kuna ta oli samal ajal bändi The Grateful Dead isiklik joogaõpetaja, siis tekkis vajadus kohandada klassikalisi poose nende meeste järgi. Nii sündiski maailmakuulus The Rocket, (mõnel pool kasutatakse ka nime Rocket-jooga, kuid Larryle endale see nimi ei meeldinud eelpool väljatoodud põhjustel) The Rocketi seeriad põhinevad esimesel kolmel klassikalisel ashtanga vinyasa jooga seeriatel. Seal on koos nii algajate kui ka edasijõudnute poosid. Mis teeb It’s Yoga koolid, eriliseks, ongi see, et kõiki poose on võimalik teha ka modifitseeritult, seega ei ole algajate ja edasijõudnute klassid eraldi, vaid oodatud on kõik joogahuvilised, olenemata soost, vanusest, kehakaalust või nahavärvist. 2011. aastal lahkus Larry sellest maailmast ja It’s Yoga kool jäi tema naisele Mariele, kes on hoidnud kooli eesmärgina olla autentne ja kanda edasi Larry õpetamismeetodeid. Peale seda on It’s Yoga koole avatud üle maailma – Toledos, Firenzes, Cancunis, Stockholmis, Helsingis, Bangkokis, Fuerteventural, Brightonis, Balil ja nüüd ka Tallinnas. Eks ma olen seda kooli avamist plaaninud juba aastaid. Ega ma päris täpselt polnud kindel, millal saab olema see õige hetk, kui olen valmis avama uksed, investeerima oma aja, oma raha ja oma energia. Äratundmine oli lihtne. Lihtsalt leidsin õige ruumi vanalinnas, Viru tänav 3 ja nüüd hakkan vaikselt pusima. (Marilyn Jurman)