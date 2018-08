5 fotot

PÕHIPILT A-VARIANT OLÜMPIALIK PUUSANÕKS: Tõnis Mägi ja „Olimpiada” Robert Linna versioonis on peaaegu et päris. Kõik algas lavastaja süütust fraasist proovisaalis: „Robert, loe korra seda Tõnist!” Nii see läks. (Aldo Luud)