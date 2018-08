1989. aasta Miss Estonia Cathy Tullvkist (neiupõlvenimega Korju) arvab, et naiste ahistamine ei peaks muutma traditsioonilisi missivalimisi, eemaldades sellest trikoovooru.

"Hetkel õitsev "Me Too" likumine segatud igasse eluvaldkonda ja arvan, et traditsioonilistel missi valimistel on hoopis teine eesmärk. Miss esindab teadaolevalt ka oma riiki ning kui seda hakkavad esindama naisõiguslased, siis oleme hullemas olukorras kui Soodoma ja Gomorra!" ütleb naine.

"Isiklikud valud ja üleelamised (#MeToo liikumiseks kujunenud massipsühhoos) ei peaks muutma traditsioone mille eesmärk on õilis ja ilus! Selleks olgu olemas teised abiorganisatsioonid ja väljundid!" arvab ta.

Tullkvisti arvates on naise väline ilu olnud alati inspireeriv, kui see ära võtta, pole missivalimistel üldse mõtet.

