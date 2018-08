Ka üksnes Facebookis loodusvaatlusi tegev inimene on märganud, et sel suvel kohatakse kummaliselt palju siile ja admirale. Viimased on peaaegu mustad liblikad, kes kannavad tiivaservas punase triibu ja valgete tärnidega paguneid. Mõlema liigi esindajate tihe sattumine aedadesse vihjab, et palavus ja kuivus on nende normaalset toidulauda kõvasti kõrvetanud.