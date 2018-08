1988. aastal Miss Estoniaks kroonitud Heli Mets tõdeb, et ei ole #MeToo liikumisest palju kuulnud ning ahistamist ei ole tema pidanud kogema ei missikarjääri ajal ega ka hiljem.

"Kui vähegi tekkis selline tunne, et kellegil on muud kavatsused, siis taandasin ennast olukorrast ja nendest inimestest," räägib naine, tõdedes, et naised on pidanud olema kogu aeg ettevaatlikud ja ette mõtlema, kuidas mingisse olukorda sattumine võib endaga kaasa tuua.

"Loomulikult, kui see olukord on kätte jõudnud, tuleb mõelda, kuidas käituda, et ise vaimselt ja füüsiliselt terveks jääda. Loomulikult see ei ole lihtne ja nendele, kes on kogenud sellist vägivalda, tunnen ma väga-väga kaasa. Ise tänan õnne ja jumalat, et olen olnud hoitud," sõnab ta.

