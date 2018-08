"#MeToo on võib-olla läinud kohati liiga kaugele, aga isiklikult pole mul halbu kogemusi ei missina ega ka modelliagentuuri omanikuna. Tuleb tüdrukutele juba noorest peast teha teadvustustööd, et alateadlikult eemale hoiduda ohtudest ja valedest inimestest," räägib modelliagentuuri juht ja 2002. aastal Miss Estoniaks kroonitud Evelyn Mikomägi.

Lisaks arvab Mikomägi, et missivõistlustel bikiinivooru ärajätmine on igati mõistlik. " See pole enam naise loomuliku ilu näitamine, kui mängu tulevad silikoonid, opereeritud ribid," sõnab ta, lisades, et noorena missivõistlustel osaledes ei tundnud ta end oma kehas kunagi halvasti, ükskõik, mis tal seljas oli.

