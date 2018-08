Modell ja moedisainer Jana Tafenau laidab naiste ahistamisvastase liikumise #MeToo maha ning ütleb, et tema ahistamist enda missiteekonna ajal ei kogenud.

"Minu meelest #MeToo liikumine on läinud liiga kaugele. Mul on väga kahju sellest, mis juhtus nende naistega. Kuid mul on ka väga kahju sellest, et isegi tragöödiast saab teha PR-kampaania osa, mida me just näeme," räägib ta.

Tafenau nimetab ka Miss Ameerika otsust keelustada trikoovoor absurdseks. "Naise keha on alati olnud ilu osa. Ka kunstnikud on olnud ammustest aegadest inspireeritud naise ilust, tema kaunist kehast, pehmetest ja graatsilistest liigutustest," sõnab naine.

