Endla looduskaitseala peab kaitsma märgalade kooslusi – madal- ja siirdesoid, rabasid ja vanu looduslikult arenevaid metsi. Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Aderi sõnul jääb raketi mõjualasse mõni kaitsealune taimeliik.

Raketi tõttu on Aderi sõnul ohustatud käpalised ehk looduslikud orhideed, mis kuuluvad III ehk vähem ohustatud kaitsekategooriasse. Eestis on looduskaitse all kõik looduslike orhideeliste ehk käpaliste liigid, sest neid ohustab sobivate kasvukohtade vähenemine ja nende levikut tõkestab nende keeruline bioloogia.

Aderi sõnul kaitsealused linnud ohus ei ole. „Kaitsealuste linnuliikide pesapaigad jäävad raketi mõjualast õnneks kaugele ning lindude pesitsusperioodi lõpu tõttu ei ohusta võimalikud häiringud, näiteks põleng, enam lindude pesitsusedukust. Küll aga saab põlengus kahjustada taimestik ning võivad hukkuda need väikeloomad, kes ei jõua tule eest põgeneda,“ tõdeb ta. „Meile teadaolevalt on ohuala kese Endla kaitseala piirist umbes 300 meetri kaugusel ning looduskaitselisi väärtusi kahjustatud ei ole. Täpsemalt on keeruline hinnata, kuna ohuala on kuni 13. augustini suletud.“

Aderi sõnul on kaitseala lähipiirkonnas mõne aasta vanused soode taastamisalad, kus veetaset on kraavide tammitamisega tõstetud. „Kuna veetaset tõsteti, peaks seal ka põlenguoht võrreldes kuivendatud märgaladega väiksem olema. Varasemate kogemuste järgi ei ole põlengud looduslikus seisus rabadele niivõrd ohtlikud, sest põleng mõjutab vaid kuivemat pinnakihti,“ ütleb ta. „Plaanime pärast ohuala avamist minna sootaastamise ala kontrollima, et hinnata selle seisukorda ja põlengu võimalikku mõju läheduses asuvale märgalale.“