Täna kell 13.24 sai häirekeskus teate tulekahjust Viru-Nigula vallas Ojakülas. Päästjate saabudes põles kuur, tuli levis ka kõrval asuvatele abihoonetele. Kuivuse ja tugeva tuule tõttu levis tuli kiiresti edasi ka mööda maapinda.

Päästeameti teatel on tulekahjus hävinud kolm kuuri, seitse hoonet on kaitstud. Kogu põlemispindala on olnud 10hektarit, kustutustööd jätkuvad 4-5 hektaril.