Vähemalt 29 last hukkus neljapäeval saudide juhitud õhurünnakus Saada provintsis, teatab Punane Rist. Õhurünnaku sihtmärgiks oli tavaline tsiviilelanikke sõidutanud liinibuss.

Rünnakus sai raskelt viga vähemalt 30 last ning hukkunute arv võib veel tõusta. Jeemeni huthi mässulised hindavad hukkunute ja vigasaanute arvu veelgi kõrgemaks.

Saudide koalitsioon, mis toetab Jeemeni valitsust võitluses huthide vastu, kinnitab, et pole iialgi tsiviilisikuid sihtmärgiks võtnud, kuid mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on märkinud, et saudid pommitavad ilusast jutust hoolimata endiselt koole, haiglaid, elamurajoone ja avalikke turgusid. Ka neljapäevane õhurünnak toimus ühe turu lähistel.