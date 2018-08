Politsei palub kodanike kaasabi selgitamaks välja 55aastase Ulvi asukohta, kes lahkus Kunda hooldekodust 27. juulil ega pole tänaseni naasnud.

Politsei sai teate naise kadumisest 3. augustil. Hooldekodu töötajate sõnul lahkus naine 27. juuli hommikul bussiga Tallinna ja pidi hiljemalt 1. augustil naasma, mida ta aga ei teinud. Viimati nähti Ulvit 6. augusti hommikul Tallinnas, aga tema edasine liikumissuund on teadmata. Kuna naisel ei ole mobiiltelefoni, puudub temaga igasugune kontakt ja niisamuti ei ole võimalik ka positsioneerimise kaudu tema ligikaudset asukohta tuvastada.

Ulvi on ligikaudu 160 cm pikk, pisut suurema kehaehitusega ja tal on tumedad lühikesed juuksed. Kaasas on tal kilekott riietega. Oma tervisliku seisundi tõttu võib Ulvil vaja minna ka ravimeid, mida tal aga kaasas ei ole.

Politsei palub kõigil, kes on naist näinud või omavad informatsiooni, mis võiks kaasa aidata tema leidmisele, sellest teada anda telefonil 337 2179, e-posti teelkonstantin.lepik@politsei.ee või lühinumbril 112.