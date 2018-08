Täna riigikogu õiguskomisjonis toimunud arutelul idapiiri väljaehitamise asjus uuriti, kuidas saaks selle välja ehitada kiiremini ilma kvaliteedis järele andmata.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüdi sõnul on piiri väljaehitamise projekteerija ja ehitusekspertide hinnangul tänapäevastele nõudmistele vastav piir võimalik valmis ehitada aastaks 2026. Kiiremini pole see võimalik sest Eesti ehitusturul pole piisavat võimekust. "Aga me vaatame kogu projekti õiguskomisjoni seatud fookusega üle ja anname sellele vastuse," ütleb Küüt.

Piir on mõistlik ehitada lõikude kaupa, mida on kokku 11. Selline ehitusviis võimaldab õppida valmisehitatud piirilõikudest, et järgnevates etappides võimalusel aega ja raha kokku hoida.

Piiri maksumus 2017. aasta hindadega on 188 miljonit eurot. See summa sai selgeks siis, kui valmis põhjalik ja tegelikele oludele vastav projekt. Enne seda olid olemas vaid esmased hinnangud. "Esialgsed hinnangud piiri väljaehitamise hinnale ja ajale olid ennatlikud, ülemäära ambitsioonikad ning nendele järeldustele kannustas liigne kiirustamine," selgitab Küüt. Pärast Eston Kohveri intsidenti arvati 2015. aastal, et piiri võiks välja ehitada 79 miljoni euro ja nelja aastaga. "Eraldi tuleb välja tuua ka võimalik hindade kasvamine. Riigi Kinnisvara AS arvamuse kohaselt võib hinnakasv olla 7% aastas. Seepärast võib piiriehituse lõplik maksumus olla orienteeruvalt 250 miljonit eurot."

Täna kulub piiri hoolduseks 2,1 miljonit eurot aastas. See sisaldab peamiselt piiririba heinast ja võsast puhtana hoidmist. Ülalpidamiskulud kasvavad vastavalt sellele, kuidas uue piiri lõigud valmivad koos uute tehniliste seadmetega. Piiriprojekti lõpuni 9 aasta jooksul on hoolduskulusid prognoositud kokku 70 miljonit eurot, mis on keskmiselt 7,8 miljonit aastas.