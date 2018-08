Valitsuse üksmeelne otsus toetada Euroopa Liidus kellakeeramise lõpetamist märgib alles suuremate vaidluste algust. Tähtsaim küsimus on, millal keerame kella viimast korda. Kas jääme talve- või suveajale, igal juhul leidub suur hulk inimesi, kellele see otsus ei meeldi. Praegu on raske ka ennustada, mis aastal muudatus võiks jõustuda, sest kellakeeramise lõpetamist peab toetama enamus Euroopa Liidu liikmesriike.

Kõige lihtsam on nõustuda väitega, et seierite nihutamine ühes või teises suunas on ebameeldiv. Kellakeeramise kõrvalnähud võivad ulatuda kergest pahurusest kevadväsimuse kõrgperioodil lühikeseks jäänud une tõttu kuni südamerabanduseni ja teiste tõsiste tervisehädadeni. Kellapealt ravimeid võtma pidavad on vast halvimas olukorras, ent ajavahega kohanemine valmistab raskusi ka väikelastele (ehk veelgi enam nende vanematele), eakatele ja isegi koduloomadele. Energiasääst kui põhiline argument nende kannatuste talumiseks on ajapikku kahanenud aga märkamatult väikseks. Nii paistab kellakeeramisest loobumine vaid mõistlik.

Küll võib kahelda selles, kas valitsuse eilne avaldus neile populaarsust juurde toob. Ministrite arvates oleks Eestil arukas koos Soomega toetada suveaja kaotamist. Eelkäijate vigadest pole nähtavasti õpitud, sest aastad 2000–2001, kui kella ei keeratud, seostuvad paljudele pimedate suveõhtutega ja mõistusevastase ajavahega lähimate naabritega. Euroopa Liidu ühisotsuse korral poleks viimane enam probleem, kuid veebiküsitlustest aimdub, et suurem osa rahvast toetaks just suveajale jäämist. Suveaja kaitseks on sõna võtnud isegi õiguskantsler, kes rõhutas, et valgemad suveõhtud mõjuvad hästi ka meie turvatundele.

Nii on vara rõõmustada, et kellakeeramine võib peagi ajalukku jääda. Eriti arvestades, et otsust – näiteks kui see peaks langetatama suveaja kaotamise kasuks – nii lihtsalt enam ümber ei pööra. Teisalt harjuvat inimene kõigega. Ainult kellakeeramine näib erand.