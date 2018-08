„Oi, viimasel ajal on meil hästi põnev elu olnud. Kõik räägivad raketist, mis kadus Lõuna-Eestis ära. Lendas minema ja nüüd keegi ei tea, kus see on. Ja enne seda oli hästi palav... Tõesti, nii hull, et ventilaatorid said poest otsa. Ja Lätis on alkohol ikka odav,“ üritan siinse eluoluga kurssi viia välismaal elavat sõbrannat.

Kui muidu on suvine argipäev oma rõõmude ja muredega ikka mõnevõrra huvitav, siis välismaalasele (või välismaal redutavale eestlasele) Eestis toimuva lahti seletamine on humoorikas katsumus. Millest peaksin rääkima? Mis peaks võõrale korda minema?

Meeleavaldusi meil pole, üleujutusi samuti mitte. Ja siis ongi nii, et seletad, et jama on majas, sest Patune Pool läheb laiali. Jah, see võib tunduda naeruväärne, aga samas on tore ja armas ka. Riik on just kui kodukootud villane sokk. Lihtne ja tuttav, paar auku on sees, aga käia saab. Vähemalt pole suurriigile omaseid muresid ja probleeme. Tuleviku kohta muidugi ei tea, ajad muutuvad kiiresti.