Millised on Eestis seaduslikud võimalused relva kasutamiseks? Kui mitmel juhul on viimastel aastatel esinenud piire ületav ja karistatav relvakasutus ning kui mitmel juhul on relva kasutamine enesekaitseks olnud õigustatud? Kui Lõuna-Eestis valas purjus naaber arvatava nõia maja bensiiniga üle ja pani tule otsa, siis kas selle süütaja tulistamine oleks kvalifitseerunud majaomaniku ja tema kahe lapse elu kaitsmiseks või ka siin oleks tulnud süüdatud majast vaguralt lahkuda ja lasta oma varal maha põleda? Kas süütaja tulistamise korral oleks oma pere elu ja vara kaitsev tulistaja läinud ründajana kohtu alla ning süütaja oleks olnud kannatanu?

Karin Kase, siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik: Siseministeerium sellist statistikat – kui paljud relva kasutamise juhtumid on põhjendatud ja kui paljud mitte – ei kogu. PPA-l on oma menetlusinfo süsteemist ilmselt võimalik eraldi välja võtta juhtumid tulirelvaga, nende analüüsimine on muidugi omaette teema.

Justiitsministeeriumi vastutusalas olev kohtulahendite andmebaas on avalik – sealt peaks olema võimalik vaadata juhtumeid, kus inimene on relva väärkasutamises süüdi mõistetud.

Hädakaitse piirid on alati väga suhtelised – ei ole võimalik tuua stampolukorda, millisel juhul on relva kasutamine tingimata õigustatud. Seetõttu on ka väga raske palutud juhtumile hinnangut anda ilma selle juhtumi täpseid asjaolusid teadmata. Aga üldjuhul kehtib reegel – kui inimesel oma vara ning enda ja oma lähedaste elu ja tervise kaitseks muud võimalust ei ole, on relva kasutamine õigustatud.