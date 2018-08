"Õnneks lähevad nende õnge vähesed, kuid aeg-ajalt saame teateid ka selle kohta, et keegi on taas oma rahast ilma jäänud," märgib politsei Facebookis.

Teile helistatakse välismaa numbrilt ning räägitakse enamasti vene keeles. Teid püütakse veenda, et keegi teie lähedastest on põhjustanud liiklusõnnetuse ning nüüd on vaja maksta raha. Kas politseile, advokaadile, teisele õnnetuse osapoolele või veel kellelegi. Midagi pole aga tegelikult juhtunud. Teie number saadi juhuvalikuga.