Täna toimunud istungil määras kohus mehele karistuseks 15-päevase aresti ning võttis talt sõiduki juhtimise õiguse üheks aastaks. „Kohtusaalis võttis mees arutu kihutamise omaks ning tunnistas, et võttis vastava kategooria juhtimisõigust omamata siiski sõbralt võimsa kaherattalise proovimiseks ning paha aimamata pigistas sirgel teelõigul sellest välja nii palju kui ratas andis ja süda julges,“ rääkis kohtus politseid esindanud Tartu politseijaoskonna politseileitnant Anatoli Šuvalov lisades, et peatamise hetkel polnud tsiklimehel esiti aimugi, millised kolmekohalised numbrid tema juhitud ratta spidomeetrilt läbi jooksid.

„Mõistagi on võimas kaherattaline paras ahvatlus ja neil, kes tahavad võimsate masinate kilovatte katsetada ja enese reaktsiooni proovile panna, on võimalus liikluses riskeerimise asemel tegeleda närvikõdipakkuva motospordiga selleks ettenähtud kiiretel, ent turvalistel ringradadel. Heade tulemuste eest on siis garanteeritud ka au ja kiitus,“ täheldas politseiesindaja ja tõdes, et viimaste asemel pärjati teisipäevane antikangelane sel korral hoopis aresti ja võimalusega järgneval aastal liikluses vaid jalakäija või kaasreisijana osaleda.