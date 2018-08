Argentina senat lükkas tagasi eelnõu, mis oleks lubanud raseduse katkestamise enne 14. nädalat, vahendab BBC. Senati otsus vallandas Buenos Aireses eelnõu pooldajate suure protestilaine. Pärast pikka arutelu hääletas 38 senati liiget eelnõu vastu ning 31 poolt. Argentina seaduste järgi peavad eelnõu koostajad ootama vähemalt aasta, et see uuesti lauale tuua. Hetkel on raseduse katkestamine Argentinas lubatud vaid juhtudel, kui raseduse põhjustas vägistamine või kui see ohustab naise elu. Katoliiklikus riigis on seaduse pooldajad juba aastaid vaeva näinud, et raseduse katkestamine riigis legaliseeritaks. Ehkki Argentina president Mauricio Macri on abordivastane, kutsus ta kongressi üles eelnõu arutama. Kongressi alamkojast see ka väga napilt läbi läks, kuid jäi nüüd senatis toppama.

Tuline arutelu kestis senatis 16 tundi. Selle aja sisse jäi mitu emotsionaalset hetke, näiteks asepresident Gabriela Michetti ropendamine teiste poliitikute suunal (Michetti on abordi legaliseerimise vastu), ta nimelt ei teadnud, et ta mikrofon oli sisse lülitatud. Üks seadust pooldav senaator ütles, et katoliiklike lobirühmade inimesed on teda aktiivselt mõjutada üritanud, kirjeldades, kuidas ta on pidanud tema pihta loobitud krutsifikside eest kõrvale põikama.

Eelnõu pooldajad tuletavad rahvale meelde, et abordi legaliseerimine ei puuduta kuidagi neid, kes seda teha ei taha. Kuid need, kes protseduuri soovivad, üritavad seda praegugi teha, kas n-ö koduste vahenditega, litsentsita arstide juures või muudel väga ohtlikel viisidel. Abordivastase lobigrupi esindaja aga sõnas, et naised, kes soovivad rasedust katkestada, on „sotsiaalselt läbikukkunud“. Igal aastal satub Argentinas haiglatesse mitu tuhat naist, kelle isetehtud või mitteprofessionaalselt läbi viidud abort on nende tervist kahjustanud.