Raske katsumuse ajal selgus, et poisid ja nende treener olid 480 000 kodakondsuseta inimese hulgas, kes Kagu-Aasia riigis elasid. Nende kodakondsustaotlused võeti kiiremas korras menetlusse.

Paljud Tai kodakondsuseta isikutest on pärit ringirändavatest mägihõimudest ja teistest etnilistest gruppidest, kes on sajandeid elanud Tai, Myanmari, Laose ja Hiina piirialadel. Selliseid inimesi on hinnanguliselt 480 000.