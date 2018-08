Kiriku asutaja Bill Hybels astus tagasi juba varem, kuid sel nädalal teatas kirik, et vahetub ka kogu juhtkond. Aprillis tulid ilmsiks mitmed süüdistused Hybelsi ebasobiva käitumise kohta. Iroonilisel kombel oli Willow Creek ise see, kes kutsus koguduse naisi üles alati ahistamisest ja seksuaalvägivallast rääkima. „Sinu valu loeb - nii meile kui Jumalale,“ seisis Willow Creeki Facebooki-lehe postituses.

Megakirikuks nimetatakse Ameerikas kirikut, mida külastab igal nädalal regulaarselt vähemalt 2000 inimest. Willow Creeki kiriku kogudusse Chicagos kuulub lausa üle 25 000 inimese ning see on USA suuruselt viies kirik.

Hybels eitab süüdistusi ning väidab, et vanad sõbrad ja endised kolleegid üritavad teda omakasu eesmärgil mustata.

Esialgu korraldas kirik sisejuurdluse, milles mingeid tõendeid välja ei tulnud. Kui nädalavahetusel rääkis oma loo ka Hybelsi endine assistent, kes süüdistas pastorit käperdamises, muutis Willow Creeki juhtkond kurssi. „Meie usaldus pastor Hybelsi vastu varjutas meie otsustusvõimet,“ seisab juhtkonna pöördumises. Nad leiavad, et on aeg kollektiivselt tagasi astuda ja uued inimesed kirikut juhtima lubada. Kirik tunnistab ka, et varem tehtud sisejuurdlus oli puudulik.