Kuusalu vallas, Läsna küla piiril põleb kaitseväe polügoonli maastik.

Ida päästekeskusest öeldi Õhtulehele, et põlengu pindala ei ole veel teada, kuna kustutustöid raskendab põlengualal olev laskemoon, mille tõttu kostub põlengu alal pidevalt pauke. Samuti on põlengu alal üsna tugev tuul, mistõttu ei ole võimalik kaasata kustutustöödele Politsei- ja Piirivalveameti kopterit.

Lisaks päästjatele on tuld kustutamas ka kaitsteväe ajateenijad, keda on oodata õhtu poole veelgi juurde. Kokku on kustutamas ligi 60 meest ning tõenäoliselt kestavad kustutustööd vähemalt südaööni, et saada tule levik kontrolli alla.

Millest tuli võis alguse saada, pole hetkel teada.