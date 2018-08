Päeva Instagramipilt tuleb lauljatar Tanja Mihhailovat, kes jagab sotsiaalmeediakanalis pilti suviselt värskest endast ja pisipojast Teodorist.

Siiski ei tarvitse Tanja pea 50 000 jälgijale näidata oma pisipoja nägu ning nagu igal teisel pildil, mida naine lapsest jaganud, on laps pildil seljaga.

Tanja on tunnistanud, et on oma esiklapse suhtes isegi veidi liiga ettevaatlik ning kardab asjatult, et lapsega võib midagi juhtuda.